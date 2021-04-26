Львів у "жовтій" зоні карантину: список послаблень

Відзавтра у Львові буде дозволено відвідування торговельних центрів, всіх видів магазинів, закладів громадського харчування та культури, театрів, кінотеатрів, музеїв, галерей, тощо.

З 27 квітня запроваджуються часові рамки дії пільг на проїзд у громадському транспорті - з 11:00 до 16:00.

З 5 травня планується повернення учнів 5-11 класів за шкільні парти та відновлення роботи позашкільних гуртків.

Під забороною залишається проведення масових заходів та робота нічних клубів.

"Міська комісія з надзвичайних ситуацій адаптувала свої рішення відповідно до “жовтої” зони. Але я благаю не забувати про здоровий глузд", - написав Садовий.

Він закликав продовжувати дотримуватись карантинних правил.

"У лікарнях справді є вільні ліжка. Їх буде ще більше, бо це політика міста - збільшувати фонд ліжко-місць. Але, разом з тим, наші реанімації переповнені. Державна комісія своїм позачерговим рішенням не може зупинити поширення епідемії. І ми за один день не стали всі здоровими і захищеними. Тому я прошу всіх бути обережними. Уникайте місць скупчення людей. Бережіть себе та своїх близьких!" - закликав міський голова Львова.