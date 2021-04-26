RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Львів у "жовтій" зоні карантину: список послаблень

Автор: Андрій Василюк

Львів перейшов у "жовту" зону карантину. Міський голова Андрій Садовий оприлюднив список того, що буде дозволено у місті.

Про це мер повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Відзавтра у Львові буде дозволено відвідування торговельних центрів, всіх видів магазинів, закладів громадського харчування та культури, театрів, кінотеатрів, музеїв, галерей, тощо.

З 27 квітня запроваджуються часові рамки дії пільг на проїзд у громадському транспорті - з 11:00 до 16:00.

З 5 травня планується повернення учнів 5-11 класів за шкільні парти та відновлення роботи позашкільних гуртків.

Під забороною залишається проведення масових заходів та робота нічних клубів.

"Міська комісія з надзвичайних ситуацій адаптувала свої рішення відповідно до “жовтої” зони. Але я благаю не забувати про здоровий глузд", - написав Садовий.

Він закликав продовжувати дотримуватись карантинних правил.

"У лікарнях справді є вільні ліжка. Їх буде ще більше, бо це політика міста - збільшувати фонд ліжко-місць. Але, разом з тим, наші реанімації переповнені. Державна комісія своїм позачерговим рішенням не може зупинити поширення епідемії. І ми за один день не стали всі здоровими і захищеними. Тому я прошу всіх бути обережними. Уникайте місць скупчення людей. Бережіть себе та своїх близьких!" - закликав міський голова Львова.

Нагадаємо, Львівська область, в тому числі і Львів, відсьогодні не в "червоній" зоні карантину. Тепер в цьому регіоні діють обмеження "жовтої" зони.

Наразі у "червоній" зоні залишаються Київ і 9 областей: Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Карантин