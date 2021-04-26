Львов в "желтой" зоне карантина: список послаблений

С завтрашнего дня во Львове разрешено посещение торговых центров, всех видов магазинов, заведений общественного питания и культуры, театров, кинотеатров, музеев, галерей и т.д.

С 27 апреля вводятся временные рамки действия льгот на проезд в общественном транспорте - с 11:00 до 16:00.

С 5 мая планируется возвращение учеников 5-11 классов за школьные парты и возобновление работы внешкольных кружков.

Под запретом остается проведение массовых мероприятий и работа ночных клубов.

"Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям адаптировала свои решения в соответствии с "желтой" зоной. Но я умоляю не забывать о здравом смысле", - написал Садовый.

Он призвал продолжать соблюдать карантинные правила.

"В больницах действительно есть свободные кровати. Их будет еще больше, потому что это политика города - увеличивать фонд койко-мест. Но, вместе с тем, наши реанимации переполнены. Государственная комиссия своим внеочередным решением не может остановить распространение эпидемии. И мы за один день не стали все здоровыми и защищенными. Поэтому я прошу всех быть осторожными. Избегайте мест скопления людей. Берегите себя и своих близких!"- призвал городской голова Львова.