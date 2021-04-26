UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Львов в "желтой" зоне карантина: список послаблений

Автор: Андрей Василюк

Львов перешел в "желтую" зону карантина. Городской голова Андрей Садовый обнародовал список того, что будет разрешено в городе.

Об этом мэр сообщил на своей странице в Facebook.

С завтрашнего дня во Львове разрешено посещение торговых центров, всех видов магазинов, заведений общественного питания и культуры, театров, кинотеатров, музеев, галерей и т.д.

С 27 апреля вводятся временные рамки действия льгот на проезд в общественном транспорте - с 11:00 до 16:00.

С 5 мая планируется возвращение учеников 5-11 классов за школьные парты и возобновление работы внешкольных кружков.

Под запретом остается проведение массовых мероприятий и работа ночных клубов.

"Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям адаптировала свои решения в соответствии с "желтой" зоной. Но я умоляю не забывать о здравом смысле", - написал Садовый.

Он призвал продолжать соблюдать карантинные правила.

"В больницах действительно есть свободные кровати. Их будет еще больше, потому что это политика города - увеличивать фонд койко-мест. Но, вместе с тем, наши реанимации переполнены. Государственная комиссия своим внеочередным решением не может остановить распространение эпидемии. И мы за один день не стали все здоровыми и защищенными. Поэтому я прошу всех быть осторожными. Избегайте мест скопления людей. Берегите себя и своих близких!"- призвал городской голова Львова.

Напомним, Львовская область, в том числе и Львов, с сегодняшнего дня не в "красной" зоне карантина. Теперь в этом регионе действуют ограничения "желтой" зоны.

Сейчас в "красной" зоне остаются Киев и 9 областей: Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Карантин