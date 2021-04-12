У Львові можуть відкрити ринки і дозволити очне навчання 1-4 класів

Мер Львова Андрій Садовий заявив про ефективність локдауну. У місті хочуть зробити певні послаблення карантину.
Про це він заявив в ефірі "Люкс FM", повідомляє прес-служба міської ради.
Разом з тим, віно повідомив, що падіння темпів захворюваності на COVID-19 поки не спостерігається, в міських лікарнях 1144 хворих. В той же час, Садовий повідомив, що локдаун дає результати.
"Ми дуже хочемо зробити певні послаблення карантину, тому сьогодні будемо консультуватись з МОЗ, адже ми перебуваємо в "червоній зоні", і є певні державні норми, що може працювати, а що ні", - повідомив він.
За його словами, хочуть прийняти рішення про послаблення карантину щодо роботи ринків чи очного навчання учнів початкових класів, але фінальне рішення буде завтра.
Нагадаємо, у Львові ввели жорсткий карантин з 19 березня. Таке рішення було ухвалене через критичну ситуацію з коронавірусом. Терміни дій локдауна вже кілька разів продовжували.
Зазначимо, у Львові в рамках локдауну закриті музеї, театри, ТРЦ та інші розважальні заклади, кафе і ресторани працюють лише на винос або на доставку, транспорт працює в режимі спецперевозок, школи переведені на дистанційне навчання, всі дитячі садки перейшли в режим чергових груп для дітей, чиї батьки працюють.