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У Львові можуть відкрити ринки і дозволити очне навчання 1-4 класів

Автор: Анастасія Рокитна

Мер Львова Андрій Садовий заявив про ефективність локдауну. У місті хочуть зробити певні послаблення карантину.

Про це він заявив в ефірі "Люкс FM", повідомляє прес-служба міської ради.

Разом з тим, віно повідомив, що падіння темпів захворюваності на COVID-19 поки не спостерігається, в міських лікарнях 1144 хворих. В той же час, Садовий повідомив, що локдаун дає результати.

"Ми дуже хочемо зробити певні послаблення карантину, тому сьогодні будемо консультуватись з МОЗ, адже ми перебуваємо в "червоній зоні", і є певні державні норми, що може працювати, а що ні", - повідомив він.

За його словами, хочуть прийняти рішення про послаблення карантину щодо роботи ринків чи очного навчання учнів початкових класів, але фінальне рішення буде завтра.

Нагадаємо, у Львові ввели жорсткий карантин з 19 березня. Таке рішення було ухвалене через критичну ситуацію з коронавірусом. Терміни дій локдауна вже кілька разів продовжували.

Зазначимо, у Львові в рамках локдауну закриті музеї, театри, ТРЦ та інші розважальні заклади, кафе і ресторани працюють лише на винос або на доставку, транспорт працює в режимі спецперевозок, школи переведені на дистанційне навчання, всі дитячі садки перейшли в режим чергових груп для дітей, чиї батьки працюють.

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