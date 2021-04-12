Во Львове могут открыть рынки и разрешить очное обучение 1-4 классов

Об этом он заявил в эфире "Люкс FM", сообщает пресс-служба городского совета .

Вместе с тем, он сообщил, что падение темпов заболеваемости COVID-19 пока не наблюдается, в городских больницах 1144 больных. В то же время, Садовый сообщил, что локдаун дает результаты.

"Мы очень хотим сделать определенные ослабления карантина, поэтому сегодня будем консультироваться с Минздравом, ведь мы находимся в "красной зоне", и есть определенные государственные нормы, что может работать, а что нет", - сообщил он.

По его словам, хотят принять решение об ослаблении карантина по поводу работы рынков или очного обучения учащихся начальных классов, но финальное решение будет завтра.