Во Львове могут открыть рынки и разрешить очное обучение 1-4 классов

Мэр Львова Андрей Садовый заявил об эффективности локдауна. В городе хотят ввести определенные ослабления карантина.
Об этом он заявил в эфире "Люкс FM", сообщает пресс-служба городского совета.
Вместе с тем, он сообщил, что падение темпов заболеваемости COVID-19 пока не наблюдается, в городских больницах 1144 больных. В то же время, Садовый сообщил, что локдаун дает результаты.
"Мы очень хотим сделать определенные ослабления карантина, поэтому сегодня будем консультироваться с Минздравом, ведь мы находимся в "красной зоне", и есть определенные государственные нормы, что может работать, а что нет", - сообщил он.
По его словам, хотят принять решение об ослаблении карантина по поводу работы рынков или очного обучения учащихся начальных классов, но финальное решение будет завтра.
Напомним, во Львове ввели жесткий карантин с 19 марта. Такое решение было принято из-за критической ситуации с коронавирусом. Сроки действий локдауна уже несколько раз продлевали.
Отметим, во Львове в рамках локдауна закрыты музеи, театры, ТРЦ и другие развлекательные заведения, кафе и рестораны работают только на вынос или на доставку, транспорт работает в режиме спецперевозок, школы переведены на дистанционное обучение, все детские сады перешли в режим дежурных групп для детей, чьи родители работают.