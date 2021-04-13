У Львові передумали послаблювати карантин

У Львові показники захворюваності не дозволяють розглядати питання щодо послаблення карантину . Однак до нього місцева влада повернеться у четвер, 15 квітня.

Про це заявив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко на засіданні міського штабу з протидії коронавірусу, передає прес-служба міськради.

"Зазначу, що ми розглядали питання можливого послаблення карантину, однак станом на сьогодні показники захворюваності цього не дозволяють, тому ми до цього питання повернемось у четвер", - сказав Москаленко.

Нагадаємо, напередодні, 12 квітня, мер Львова Андрій Садовий заявив про ефективність локдауну і можливі певні послаблення карантину.

Разом з тим, він повідомив, що падіння темпів захворюваності на COVID-19 поки не спостерігається, в міських лікарнях 1144 хворих.

За його словами, міська влада може прийняти рішення про послаблення карантину щодо роботи ринків чи очного навчання учнів початкових класів, але фінальне рішення мало бути сьогодні, 13 квітня.

Зазначимо, у Львові в рамках локдауну закриті музеї, театри, ТРЦ та інші розважальні заклади, кафе і ресторани працюють лише на винос або на доставку, транспорт працює в режимі спецперевозок, школи переведені на дистанційне навчання, всі дитячі садки перейшли в режим чергових груп для дітей, чиї батьки працюють.