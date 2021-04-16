У Львові продовжили карантин, але послабили деякі обмеження
У Львові продовжили посилений карантин до 4 травня. Проте місцева влада прийняла рішення послабити деякі карантинні обмеження.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в Telegram.
"Рішенням комісії з надзвичайних ситуацій посилений карантин у Львові продовжено до 4 травня", - повідомив він.
З понеділка, 19 квітня, учні 1-4 повернуться на очне навчання.
Також в місті зможуть працювати непродовольчі ринки за окремим протоколом. Також буде дозволено працювати літнім майданчикам і терасах закладів громадського харчування.
"Але все це з суворим дотриманням всіх карантинних вимог! Порушників закриємо в той же день", - підкреслив мер Львова.
Нагадаємо, у Львові в рамках локдауну закриті музеї, театри, ТРЦ та інші розважальні заклади, кафе і ресторани працюють тільки на винос або на доставку, транспорт працює в режимі спецперевозок, школи переведені на дистанційне навчання, всі дитячі садки перейшли в режим чергових груп для дітей, чиї батьки працюють.