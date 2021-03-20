У Львові розгорнуть ще 150 COVID-ліжок

З 1 квітня у Львові збільшать ліжковий фонд на 150 місць в Центрі легеневого здоров'я. На сьогоднішній день в медцентрі розміщено 370 ліжко-місць для хворих з коронавірусом.
"Вже з 1 квітня по 50 ліжок у трьох нових резервних ковидних відділеннях, поступово, по мірі необхідності, заповнювати хворими. Бачимо таку потребу, кожен день госпіталізуємо стільки пацієнтів, скільки і виписуємо. Для цього завершуються роботи по забезпеченні цього резерву централізованим киснем", - йдеться в повідомленні.
В медцентрі зазначили, що до них надходять пацієнти з тяжкими і середньої тяжкості пневмонії.
Наголошується, що від 1 січня 2021 року в Центрі розгорнуто 200 додаткових ліжок для пацієнтів з COVID. Таким чином, з огляду 170 ліжко-місць, які діяли до того, лікарня може прийняти 370 COVID-хворих.
Нагадаємо, раніше мер міста говорив, що Львів можуть "закрити" у зв'язку з ситуацією з коронавірусом.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив, що Львівська область може потрапити в "червону зону". У цій зоні діють максимальні карантинні обмеження, зокрема, заборону на масові заходи, прийом відвідувачів у ресторанах і так далі.
Додамо, що з 19 березня у Львові запровадили посилений карантин.