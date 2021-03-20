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Во Львове развернут еще 150 COVID-коек

Автор: РБК-Украина

С 1 апреля во Львове увеличат коечный фонд на 150 мест в Центре легочного здоровья. На сегодняшний день в медцентре размещено 370 койко-мест для больных с коронавирусом.

Об этом сообщает Центр легочного здоровья в Facebook.

"Уже с 1 апреля по 50 коек в трех новых резервных ковидних отделениях, постепенно, по мере необходимости, заполнять больными. Видим такую нужду, каждый день госпитализируем столько пациентов, сколько и выписываем. Для этого завершаются работы по обеспечении этого резерва централизованным кислородом", - говорится в сообщении.

В медцентре отметили, что к ним поступают пациенты с тяжелыми и средней тяжести пневмониями.

Отмечается, что от 1 января 2021 года в Центре развернуто 200 дополнительных коек для пациентов с COVID. Таким образом, учитывая 170 койко-мест, которые действовали до того, больница может принять 370 COVID-больных.

Напомним, ранее мэр города говорил, что Львов могут "закрыть" в связи с ситуацией с коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов допустил, что Львовская область может попасть в "красную зону". В этой зоне действуют максимальные карантинные ограничения, в том числе, запрет на массовые мероприятия, прием посетителей в ресторанах и так далее.

Добавим, что с 19 марта во Львове ввели усиленный карантин.

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