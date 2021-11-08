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У Львові школярів молодших класів хочуть повернути за парти

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Львів, Понеділок 08 листопада 2021 10:55
У Львові школярів молодших класів хочуть повернути за парти Фото: у Львові учні молодших класів можуть повернутись на очне навчання (Pixabay)
Автор: РБК-Україна

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко заявив, що у місті розглянуть питання щодо відновлення очного навчання для початкових класів. Однак динаміка захворюваності на коронавірус все ще залишається високою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

"Якщо проаналізувати динаміку захворюваності за вихідні, то досі фіксуємо досить тяжку ситуацію. Така динаміка тримається останні кілька тижнів. Так, за вчора від коронавірусу померло 16 людей. Тому заходи, які ми вживали, мають завдання розірвати ланцюг поширення хвороби", - наголосив Москаленко.

За його словами, якщо захворюваність на COVID-19 спаде, то в середу, 10 листопада, на міській комісії ТЕБ та НС розглядатимуть рішення про повернення учнів 1-4 класів за парти.

"Зараз у реанімації перебуває 72 львів'янина. Це високий показник. Керівник лікарні швидкої допомоги зараз готує до відкриття ще одну реанімацію на 50 осіб. Маємо вийти з цієї ситуації, яка тримається на піку. Закликаю всіх не розслаблятися, бути обережними, вакцинуватися та носити маски", - наголосив перший заступник міського голови Львова.

Він також зазначив, що в місті зберігається високий відсоток вакцинації. Першою дозою вакцинувалося близько 60%, а двома дозами – близько 40%.

Нагадаємо, у Житомирі з 8 листопада школярі повертаються з осінніх канікул. Однак до очної форми навчання зможуть повернутися учні всіх класів лише у п'яти школах.

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