У Львові на стадіоні хочуть відкрити центр масової COVID-вакцинації

Центр вакцинації населення планують відкрити на футбольному стадіоні "Арена Львів". Він найбільше відповідає рекомендаціям Міністерства для облаштування центрів.

Про це голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький повідомив на своїй сторінці у Facebook за результатами наради з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком.

"Наразі йшлося про те, щоб створити такий центр на стадіоні Арена Львів. Цей об’єкт найбільше відповідає рекомендаціям Міністерства для облаштування центрів", - розповів Козицький.

Голова Львівської ОДА вважає, що відкриття такого центру надасть можливість проводити щеплення від COVID-19 для якомога більшої̈ кількості дорослого населення, першочергово – зареєстрованих осіб через додаток "Дія", - та надасть своєчасний доступ до вакцин.

За його словами, зараз необхідно врегулювати низку організаційних питань, у першу чергу це стосується кадрового забезпечення роботи центру. Адже до процесу вакцинації залучатимуть не лише медиків, а й волонтерів та студентів медичних закладів.

Також треба обрати тип центру вакцинації, аби знати, скількох людей за день він забезпечить вакциною.

На розгляді в ОДА наразі й питання матеріального забезпечення центрів холодильним обладнанням, комп’ютерною технікою, стабільним сполученням з електронними мережами, охороною під час та після роботи.

"Проблемним питанням залишається розташування стадіону, об’єкт є поза містом, у зв’язку з цим доїзд може бути ускладнений. Саме тому розглядатимемо альтернативні варіанти розміщення центрів вакцинації, щоб наблизити їх до Львова та забезпечити безперешкодний доїзд населення з околиць міста чи області", - зазначив Козицький.