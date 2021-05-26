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У Львові на стадіоні хочуть відкрити центр масової COVID-вакцинації

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Львів, Середа 26 травня 2021 12:03
У Львові на стадіоні хочуть відкрити центр масової COVID-вакцинації Фото: у Львові на стадіоні хочуть відкрити центр масової вакцинації (ffu.ua)
Автор: Андрій Василюк

Центр вакцинації населення планують відкрити на футбольному стадіоні "Арена Львів". Він найбільше відповідає рекомендаціям Міністерства для облаштування центрів.

Про це голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький повідомив на своїй сторінці у Facebook за результатами наради з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком.

"Наразі йшлося про те, щоб створити такий центр на стадіоні Арена Львів. Цей об’єкт найбільше відповідає рекомендаціям Міністерства для облаштування центрів", - розповів Козицький.

Голова Львівської ОДА вважає, що відкриття такого центру надасть можливість проводити щеплення від COVID-19 для якомога більшої̈ кількості дорослого населення, першочергово – зареєстрованих осіб через додаток "Дія", - та надасть своєчасний доступ до вакцин.

За його словами, зараз необхідно врегулювати низку організаційних питань, у першу чергу це стосується кадрового забезпечення роботи центру. Адже до процесу вакцинації залучатимуть не лише медиків, а й волонтерів та студентів медичних закладів.

Також треба обрати тип центру вакцинації, аби знати, скількох людей за день він забезпечить вакциною.

На розгляді в ОДА наразі й питання матеріального забезпечення центрів холодильним обладнанням, комп’ютерною технікою, стабільним сполученням з електронними мережами, охороною під час та після роботи.

"Проблемним питанням залишається розташування стадіону, об’єкт є поза містом, у зв’язку з цим доїзд може бути ускладнений. Саме тому розглядатимемо альтернативні варіанти розміщення центрів вакцинації, щоб наблизити їх до Львова та забезпечити безперешкодний доїзд населення з околиць міста чи області", - зазначив Козицький.

Нагадаємо, протягом минулої доби в Україні зробили 16 387 щеплень від коронавірусу. Одну дозу отримала 5 221 людина, повністю імунізовані - 11 166 людей.

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