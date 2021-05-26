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За добу в Україні вакцинували ще 16 387 людей, більшість щеплень - другою дозою

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Середа 26 травня 2021 09:38
За добу в Україні вакцинували ще 16 387 людей, більшість щеплень - другою дозою Фото: в Україні за добу вакцинували 16 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби в Україні зробили 16 387 щеплень від коронавіруса. Одну дозу отримала 5 221 людина, повністю імунізовані - 11 166 людей.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Так, від початку вакцинальної кампанії щеплено 987 193 особи, з них отримали 1 дозу - 987191 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 97 391 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 084 582 щеплення.

Станом на 26 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 590 133 людини.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України зараз веде переговори про перенесення термінів поставки вакцин від коронавірусу в Україну. Поставки препаратів хочуть перенести з осені на літо цього року.

Нагадаємо, Ляшко заявив, що поставив перед собою завдання з вакцинації від коронавірусу в країні. Глава МОЗ має намір до кінця цього року провакцинувати всіх бажаючих.

При цьому він пообіцяв за літо вакцинувати від COVID 5 млн українців. Для цього потрібно вакцинувати по 100 тисяч людей в день.

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