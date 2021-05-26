За добу в Україні вакцинували ще 16 387 людей, більшість щеплень - другою дозою

Станом на 26 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 590 133 людини.

Так, від початку вакцинальної кампанії щеплено 987 193 особи, з них отримали 1 дозу - 987191 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 97 391 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 084 582 щеплення.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України зараз веде переговори про перенесення термінів поставки вакцин від коронавірусу в Україну. Поставки препаратів хочуть перенести з осені на літо цього року.

Нагадаємо, Ляшко заявив, що поставив перед собою завдання з вакцинації від коронавірусу в країні. Глава МОЗ має намір до кінця цього року провакцинувати всіх бажаючих.

При цьому він пообіцяв за літо вакцинувати від COVID 5 млн українців. Для цього потрібно вакцинувати по 100 тисяч людей в день.