Вчені прогнозують зменшення нових COVID-випадків в Україні у найближчі тижні
Фото: в Україні очікується зниження кількості хворих на коронавірус у найближчі тижні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Середня кількість нових випадків коронавіруса в Україні буде зменшуватися. Такі показники фіксуватимуть протягом наступних двох тижнів.
Так, протягом минулого тижня середня кількість нових виявлень зменшилася до 3767 осіб на день.
"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 3442 протягом тижня 26 травня - 1 червня 2021 року та 2914 - протягом тижня 2-8 червня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом ще 3395 людей.
Раніше науковці переглянули дані летальності від коронавірусу по Україні. Так, реальна смертність від COVID-19 в 2020 році в країні була майже втричі більшою, ніж публікували в статистиці Міністерства охорони здоров'я.