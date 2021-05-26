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Вчені прогнозують зменшення нових COVID-випадків в Україні у найближчі тижні

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Середа 26 травня 2021 09:15
Вчені прогнозують зменшення нових COVID-випадків в Україні у найближчі тижні Фото: в Україні очікується зниження кількості хворих на коронавірус у найближчі тижні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Середня кількість нових випадків коронавіруса в Україні буде зменшуватися. Такі показники фіксуватимуть протягом наступних двох тижнів.

Про це йдеться в прогнозі Національної академії наук України.

Так, протягом минулого тижня середня кількість нових виявлень зменшилася до 3767 осіб на день.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 3442 протягом тижня 26 травня - 1 червня 2021 року та 2914 - протягом тижня 2-8 червня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом ще 3395 людей.

Раніше науковці переглянули дані летальності від коронавірусу по Україні. Так, реальна смертність від COVID-19 в 2020 році в країні була майже втричі більшою, ніж публікували в статистиці Міністерства охорони здоров'я.

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