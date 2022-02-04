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Львівська область скасовує дистанційку в школах. Але є нюанси

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Львівська область, П'ятниця 04 лютого 2022 20:58
Львівська область скасовує дистанційку в школах. Але є нюанси Фото: школи у Львівській області повертаються в очний режим (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Львівська область з 7 лютого скасовує дистанційку в школах. Але у великих містах учні 5-11 класів продовжать вчитися у віддаленому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську ОДА.

Повідомляється, що обласна комісія з питань ТЕБ і НС вирішила скасувати дистанційку для учнів 1-4 класів. Але якщо в школі хворіють на COVID-19 або залишаються на самоізоляції більше половини учнів і персоналу, школа переходить на дистанційну форму.

Рішення про переведення на онлайн-режим приймає педагогічна рада.

Крім того, з 7 лютого продовжують навчатися дистанційно учні 5-11 класів у Львові, Червонограді, Стрию та Дрогобичі, де фіксується найвищий рівень захворюваності.

Зазначимо, з 26 січня Львівська область перевела на дистанційне навчання всі навчальні заклади, крім дитячих садків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Херсонська область продовжила дистанційку для всіх школярів.

А Запоріжжя тільки сьогодні вирішило перевести на віддалену форму учнів 5-11 класів.

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