Львівська область скасовує дистанційку в школах. Але є нюанси

Львівська область з 7 лютого скасовує дистанційку в школах. Але у великих містах учні 5-11 класів продовжать вчитися у віддаленому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську ОДА .

Повідомляється, що обласна комісія з питань ТЕБ і НС вирішила скасувати дистанційку для учнів 1-4 класів. Але якщо в школі хворіють на COVID-19 або залишаються на самоізоляції більше половини учнів і персоналу, школа переходить на дистанційну форму.

Рішення про переведення на онлайн-режим приймає педагогічна рада.

Крім того, з 7 лютого продовжують навчатися дистанційно учні 5-11 класів у Львові, Червонограді, Стрию та Дрогобичі, де фіксується найвищий рівень захворюваності.

Зазначимо, з 26 січня Львівська область перевела на дистанційне навчання всі навчальні заклади, крім дитячих садків.