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Львівська область перевела на дистанційку понад 85% шкіл

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Львів, Четвер 23 вересня 2021 17:29
Львівська область перевела на дистанційку понад 85% шкіл Фото: на дистанційці у Львівській області понад 85% шкіл (unicef org)
Автор: Артем Горовенко

Ради "жовтої" зони адаптивного карантину у Львівській області на дистанційку перевели понад 85% шкіл. У такій формі продовжують навчання учні 5-11 класів у школах, рівень вакцинації від COVID в яких не досяг 80%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Департаменту освіти Львівської ОДА.

У документі йдеться про те, що з 23 вересня через "жовту" зону учні та студенти припинили відвідування навчальних закладів, крім початкових класів та вихованців дитсадків. Також в нормальному режимі працюють навчальні заклади, в яких не менше 80% персоналу вакциновано від COVID.

"Тобто понад 85% закладів загальної середньої освіти з 23.09.2021 року організували навчання в дистанційній формі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в київських школах відкриють пункти вакцинації від COVID, щоб прискорити вакцинальну кампанію серед вчителів та батьків школярів.

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