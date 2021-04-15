Львівська область може з наступного тижня перейти "жовту" зону

У Львівській області спостерігається стабільно поліпшення ситуації з COVID-19. З наступного тижня регіон може перейти в "жовту" зону карантину.
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в Facebook.
"Зараз бачимо стабільне покращення у Львівській області та сподіваємося її побачити у “жовтому” рівні епіднебезпеки вже наступного тижня.", - написав він.
Нагадаємо, станом на 15 квітня у "червоній зоні" залишаються Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області. Також додалися Полтавська, Сумська і Харківська області.
Крім того, за прогнозом Київської школи економіки, Львівська область може вийти з "червоної" зони карантину.
Додамо, що раніше у Міністерстві охорони здоров'я України назвали регіони, де ситуація з COVID залишається "надскладною".
За словами міністра Максима Степанова, найбільші проблеми спостерігаються в Києві, Київській, Львівській та Полтавській областях.