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Львівська область може з наступного тижня перейти "жовту" зону

Автор: РБК-Україна

У Львівській області спостерігається стабільно поліпшення ситуації з COVID-19. З наступного тижня регіон може перейти в "жовту" зону карантину.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в Facebook.

"Зараз бачимо стабільне покращення у Львівській області та сподіваємося її побачити у “жовтому” рівні епіднебезпеки вже наступного тижня.", - написав він.

Нагадаємо, станом на 15 квітня у "червоній зоні" залишаються Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області. Також додалися Полтавська, Сумська і Харківська області.

Крім того, за прогнозом Київської школи економіки, Львівська область може вийти з "червоної" зони карантину.

Додамо, що раніше у Міністерстві охорони здоров'я України назвали регіони, де ситуація з COVID залишається "надскладною".

За словами міністра Максима Степанова, найбільші проблеми спостерігаються в Києві, Київській, Львівській та Полтавській областях.

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Новини України Львовская областьВіктор ЛяшкоКарантинКоронавірус
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