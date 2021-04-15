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На наступному тижні "червону" зону можуть покинути дві області, - KSE

Новость на русском → Львівська область, Четвер 15 квітня 2021 15:51
На наступному тижні "червону" зону можуть покинути дві області, - KSE Фото: на наступному тижні "червону" зону можуть покинути Чернівецька та Львівська області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Чернівецька та Львівська області наступного тижня зможуть вийти з "червоної" зони карантину. Також близькі до виходу з червоного рівня епідемічної небезпеки Харківська та Одеська області

Про це йдеться в прогнозі KSE.

"Чернівецька та Львівська область вже наступного тижня можуть вийти з "червоної" зони епіднебезпеки", - заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

Він також порадив Львівській області збільшити рівень тестування на коронавірус на 50%.

За прогнозом KSE, в "червону" зону може потрапити Дніпропетровська область.

Нагадаємо, станом на 15 квітня у "червоній зоні" залишаються Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області. Також додалися Полтавська, Сумська і Харківська області.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я України назвали регіони, де ситуація з COVID залишається "надскладною".

За словами міністра Максима Степанова, найбільші проблеми спостерігаються в Києві, Київській, Львівській та Полтавській областях.

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