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Львівська область вже завтра може опинитися в "червоній" зоні, - ОДА

Автор: Дмитро Левицький

У Львівській області другий день поспіль завищений показник госпіталізації хворих з коронавірусом. Якщо сьогодні показники знову будуть перевищувати норму, то область завтра може потрапити до "червоної" зони карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг керівника департаменту охорони здоров’я Львіської ОДА Ореста Чемериса.

Окрім госпіталізацій, за словами Чемериса, у місті спостерігається проблема з завантаженістю лікарняних ліжок з киснем.

"Ми спостерігаємо високий показник госпіталізації пацієнтів. Якщо гранично допустимою нормою є 60 госпіталізацій, то в нас є далеко за 70. Крім того, уже другий день поспіль ми перетинаємо граничну позначку 65% завантаженості ліжок з киснем. Якщо ми здолаємо цю позначку і сьогодні, то очікуємо на рішення державної комісії ТЕБ і НС про переведення в "червону" зону", - сказав він на брифінгу.

Більш того, як наголосив Чемерис, на межі допустимої норми і показник виявлення хворих на коронавірус. В останні три дні цей показник коливається від 18,5% до 19,6%, тоді як норма 20%. А минулої доби в області зафіксували найбільшу за час пандемії кількість смертей від COVID-19.

Нагадаємо, найближчим часом, за даними експертів, до "червоної" зони карантину можуть потрапити ще 4 області.

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