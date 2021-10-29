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У Львівській області почастішали випадки серед вагітних та дітей, - ОДА

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Львівській області коронавірусом стали частіше хворіти вагітні, діти та людей віком від 30 до 39 років. В ОДА закликали ці категорії населення вакцинуватися проти COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг директора департаменту Львівської ОДА Ореста Чемериса.

"У нас зараз понад 30 вагітних жінок, які знаходяться в стаціонарах. У порівнянні з минулими хвилями, це були поодинокі випадки", - сказав він, додавши, що під час минулої хвилі коронавірусу вагітні переносили інфекцію легше.

Чемерис також відзначив велику кількість хворих коронавірусом дітей. За його словами, в області в стаціонарах на кисні перебуває понад 40 дітей.

Глава департаменту нагадав, що жінкам і дітям від 12 років можна вакцинуватися від коронавірусу.

Нагадавши, у Львівській області три лікарні, де приймають хворих коронавірусом, заповнені на 100%.

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Львовская областьКоронавірус