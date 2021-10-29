Во Львовской области участились COVID-случаи среди беременных и детей, - ОГА

Во Львовской области коронавирусом стали чаще болеть беременные, дети и людей в возрасте от 30 до 39 лет. В ОГА призвали эти категории населения вакцинироваться против COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг директора департамента Львовской ОГА Ореста Чемериса .

"У нас сейчас более 30 беременных женщин, которые находятся в стационарах. По сравнению с прошлыми волнами, это были единичные случаи", - сказал он, добавив, что во время прошлой волны коронавируса беременные переносили инфекцию легче.

Чемерис также отметил большое количество больных коронавирусом детей. По его словам, в области в стационарах на кислороде находится более 40 детей.

Глава департамента напомнил, что женщинам и детям от 12 лет можно вакцинироваться от коронавируса.