Ляшко: більшість карантинних заходів не застосовуватимуться до вакцинованих від COVID

Більшість карантинних заходів у "жовтих", "помаранчевих" та "червоних" зонах не застосовуватимуться до тих, хто пройшов вакцинацію від COVID. Це стосується й роботи закладів з вакцинованим персоналом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Кабміну.
За його словами, епідемічна ситуація в Україні прогнозовано погіршується, але поки не є критичною.
"Ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованих людей до звичного. Ми почали працювати над змінами до карантинних норм. Більшість обмежень, передбачених у "жовтому" та "червоному" рівні епідемічної небезпеки, не застосовуватимуться у випадку, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі цих закладів. Для "жовтого" рівня достатньо однієї дози вакцини, а вже для "червоного" буде треба повний курс щеплень", - заявив Ляшко.
Відзначимо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що найближчим часом Україна перейде в "жовту" зону.
РБК-Україна детально розписала, в чому полягатимуть карантинні обмеження.