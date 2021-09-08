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Ляшко: більшість карантинних заходів не застосовуватимуться до вакцинованих від COVID

Автор: Артем Горовенко

Більшість карантинних заходів у "жовтих", "помаранчевих" та "червоних" зонах не застосовуватимуться до тих, хто пройшов вакцинацію від COVID. Це стосується й роботи закладів з вакцинованим персоналом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Кабміну.

За його словами, епідемічна ситуація в Україні прогнозовано погіршується, але поки не є критичною.

"Ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованих людей до звичного. Ми почали працювати над змінами до карантинних норм. Більшість обмежень, передбачених у "жовтому" та "червоному" рівні епідемічної небезпеки, не застосовуватимуться у випадку, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі цих закладів. Для "жовтого" рівня достатньо однієї дози вакцини, а вже для "червоного" буде треба повний курс щеплень", - заявив Ляшко.

Відзначимо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що найближчим часом Україна перейде в "жовту" зону.

РБК-Україна детально розписала, в чому полягатимуть карантинні обмеження.

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Віктор ЛяшкоКарантинВакцинація