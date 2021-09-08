Ляшко: большинство карантинных мер не будут применяться к вакцинированным от COVID

Большинство карантинных мер в "желтых", "оранжевых" и "красных" зонах не будут применяться к тем, кто прошел вакцинацию от COVID . Это касается и работы заведений с вакцинированным персоналом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Кабмина.

По его словам, эпидемическая ситуация в Украине прогнозируемо ухудшается, но пока не является критичной.

"Мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированных людей к привычному. Мы начали работать над изменениями в карантинные нормы. Большинство ограничений, предусмотренных в "желтом" и "красном" уровне эпидемической опасности, не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители этих заведений. Для"желтого" уровня достаточно одной дозы вакцины, а уже для "красного" потребуется полный курс прививок", - заявил Ляшко.