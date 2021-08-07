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Ляшко допустив, що цього року до Київського півмарафону допустять лише вакцинованих учасників

Автор: Инна Собора

Восени у столиці відбудеться Київський півмарафон Wizz Air. Однак, ймовірно, до участі допустять лише тих, хто пройшов вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ Віктора Ляшка у Facebook.

Він зазначив, що готується до участі у півмарафоні.

"І маленький анонс: всі старти цього року повинні відбутись, але не виключаємо, що можливо лише для вакцинованих. Тому готуємось і вчасно вакцинуємось!", - написав Ляшко.

Як відомо, 12-й Київський півмарафон Wizz Air запланований на 24 жовтня. Учасники повинні будуть подолати дистанцію протяжністю 21 кілометр.

Раніше анонсували, що в Україні невдовзі доведеться ввести обмеження для невакцинованих від COVID-19 громадян.

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