Ляшко допустив, що цього року до Київського півмарафону допустять лише вакцинованих учасників

Восени у столиці відбудеться Київський півмарафон Wizz Air. Однак, ймовірно, до участі допустять лише тих, хто пройшов вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ Віктора Ляшка у Facebook .

Він зазначив, що готується до участі у півмарафоні.

"І маленький анонс: всі старти цього року повинні відбутись, але не виключаємо, що можливо лише для вакцинованих. Тому готуємось і вчасно вакцинуємось!", - написав Ляшко.

Як відомо, 12-й Київський півмарафон Wizz Air запланований на 24 жовтня. Учасники повинні будуть подолати дистанцію протяжністю 21 кілометр.