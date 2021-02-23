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Ляшко готовий публічно зробити щеплення індійською COVID-вакциною

Автор: Анастасія Рокитна

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко готовий публічно вакцинуватись препаратом від коронавірусу. Завтра в країні почнеться COVID-вакцинація.

Про це він заявив на брифінгу.

На запитання про те, чи готовий він вакцинуватись індійською вакциною від коронавірусу, Ляшко відповів: "Звісно, готовий".

"Я вже публічно вакцинувався індійською вакциною проти дифтерії", - розповів він.

Нагадаємо, завтра в країні почнеться вакцинація від коронавірусу. Вранці 11 автомобілів доставлять дози вакцини на обласні склади.

Зазначимо, першими вакцину від коронавірусу отримають Київська, Чернігівська, Черкаська, Житомирська, Вінницька області.

Крім AstraZeneca, в Україні вже пройшла реєстрацію вакцина від COVID американської компанії Pfizer. Точні терміни її поставки поки невідомі.

Нагадаємо, сьогодні в аеропорту "Бориспіль" сів літак з першою партій вакцини від коронавірусу. Всього в Україну прибуло 500 тисяч доз вакцини виробництва AstraZeneca.

Детальніше про те, як буде проводитися вакцинація Україні - матеріалі РБК-Україна.

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Новини України ВакцинаВиктор Ляшко
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