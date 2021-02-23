Ляшко готов публично сделать прививку индийской COVID-вакциной

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко готов публично вакцинироваться препаратом от коронавируса. Завтра в стране начнется COVID-вакцинация.

Об этом он заявил на брифинге .

На вопрос о том, готов ли он вакцинироваться индийской вакциной от коронавируса, Ляшко ответил: "Конечно, готов".

"Я уже публично вакцинировался индийской вакциной против дифтерии", - рассказал он.

Напомним, завтра в стране начнется вакцинация от коронавируса. Утром 11 автомобилей доставят дозы вакцины на областные склады.