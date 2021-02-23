Ляшко готов публично сделать прививку индийской COVID-вакциной

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко готов публично вакцинироваться препаратом от коронавируса. Завтра в стране начнется COVID-вакцинация.
Об этом он заявил на брифинге.
На вопрос о том, готов ли он вакцинироваться индийской вакциной от коронавируса, Ляшко ответил: "Конечно, готов".
"Я уже публично вакцинировался индийской вакциной против дифтерии", - рассказал он.
Напомним, завтра в стране начнется вакцинация от коронавируса. Утром 11 автомобилей доставят дозы вакцины на областные склады.
Отметим, первыми вакцину от коронавируса получат Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская, Винницкая области.
Кроме AstraZeneca, в Украине уже прошла регистрацию вакцина от COVID американской компании Pfizer. Точные сроки ее поставки пока неизвестны.
Напомним, в аэропорту "Борисполь" сел самолет с первой партий вакцины от коронавируса. Всего в Украину прибыло 500 тысяч доз вакцины производства AstraZeneca.
Детальнее о том, как будет проводиться вакцинация Украине - материале РБК-Украина.