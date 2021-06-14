Ляшко: ми готуємося до щорічної вакцинації від COVID

Міністерство охорони здоров'я готується до того, що вакцинація від COVID в Україні буде проводитися кожен сезон. На сьогодні це питання вивчають експерти.

Про це в інтерв'ю "НВ" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми готуємося до цього (щорічної вакцинації, - ред.) і паралельно ведемо ряд переговорів про підписання контрактів на поставку вакцин в 2022-2023 роках", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні міністерство вже звернулося до Національної технічної групи експертів, яка працює разом зі світовою спільнотою і відстежує всі клінічні дослідження, наукові дані про тривалість імунітету.

"Як тільки будуть чіткі підтвердження і розуміння, що імунітет триває рік-два роки, з цього і виходитиме стратегія Міністерства охорони здоров'я щодо щорічної вакцинації і періоду, коли краще вакцинуватися", - додав Ляшко.