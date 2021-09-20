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Невакциновані становлять понад 99% летальних випадків від COVID в Україні, - Ляшко

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Київ, Понеділок 20 вересня 2021 22:51
Невакциновані становлять понад 99% летальних випадків від COVID в Україні, - Ляшко Фото: глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні понад 99% померлих від наслідків коронавірусу не були вакциновані проти інфекції. На це вказують дані останніх трьох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

"Сьогодні COVID - 19-це пандемія невакцинованих людей. Ми зробили аналіз, що відбувається в країні з 15 червня по 15 вересня ... 99,2% летальних випадків - це невакциновані люди, які були госпіталізовані і втратили своє життя", - сказав Ляшко в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що 98,1% госпіталізованих з коронавірусом в країні не зробили щеплення.

Зазначимо, в Україні динаміка COVID-госпіталізацій перевищує норму вже в одинадцяти регіонах.

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