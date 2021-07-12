Ляшко назвав регіони-лідери за охопленням і темпами вакцинації

За його словами, з початку кампанії вакцинації найвищий рівень охоплення щепленнями на 100 тис. населення показує Київ - показник перевищує середній по Україні в 2 рази. Відразу за лідером йдуть Київська та Полтавська області.

Низькі рівні охоплення на сьогодні в Одеській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Крім того, за останній тиждень високі темпи вакцинації демонструють Київ, Полтавська та Київська області. Найнижчі - Чернівецька, Івано-Франківська та Закарпатська області.

Найбільше зростання темпів вакцинації за тиждень зафіксували в Херсонській області (+56%). А загалом зроблено за тиждень 563 тис. щеплень. Це рекордні показники з початку кампанії вакцинації.