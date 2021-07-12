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Ляшко назвал регионы-лидеры по охвату и темпам COVID-вакцинации

Автор: РБК-Украина

На сегодня по уровню охвату вакцинации от COVID в Украине лидирует Киев. Как и по темпам вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра здравоохранения Виктора Ляшко.

По его словам, с начала кампании вакцинации самый высокий уровень охвата прививками на 100 тыс. населения показывает Киев - показатель превышает средний по Украине в 2 раза. Сразу за лидером идут Киевская и Полтавская области.

Низкие уровни охвата на сегодня в Одесской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Кроме того, за последнюю неделю высокие темпы вакцинации демонстрируют Киев, Полтавская и Киевская области. Самые низкие - Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская области.

Наибольший рост темпов вакцинации за неделю зафиксировали в Херсонской области (+ 56%). А в целом сделано за неделю 563 тыс. прививок. Это рекордные показатели с начала кампании вакцинации.

Напомним, сегодня на совещании у президента Владимира Зеленского договорились наращивать темпы вакцинации, чтобы подготовиться к возможной вспышке штамма "Дельта".

Также стало известно, что вакцина Pfizer стала доступной в центрах COVID-вакцинации.

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Виктор ЛяшкоКоронавирусВакцинация