Ляшко назвал регионы-лидеры по охвату и темпам COVID-вакцинации

По его словам, с начала кампании вакцинации самый высокий уровень охвата прививками на 100 тыс. населения показывает Киев - показатель превышает средний по Украине в 2 раза. Сразу за лидером идут Киевская и Полтавская области.

Низкие уровни охвата на сегодня в Одесской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Кроме того, за последнюю неделю высокие темпы вакцинации демонстрируют Киев, Полтавская и Киевская области. Самые низкие - Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская области.

Наибольший рост темпов вакцинации за неделю зафиксировали в Херсонской области (+ 56%). А в целом сделано за неделю 563 тыс. прививок. Это рекордные показатели с начала кампании вакцинации.