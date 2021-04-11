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Ляшко назвав умову завершення пандемії COVID в Україні

Новость на русском → Київ, Неділя 11 квітня 2021 14:22
Ляшко назвав умову завершення пандемії COVID в Україні Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Пандемія коронавірусу, який викликає хворобу COVID-19, в Україні може закінчитись протягом трьох тижнів. Це станеться, якщо всі будуть носити захисні маски.

Про це в інтерв'ю Яніні Соколової заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, щоб вийти з пандемії, треба постійно носити маски.

"Є дослідження CDC (Центр по контролю і профілактиці захворювань США, - ред.). Вони сказали, що якби всі люди протягом трьох тижнів носили маски, не знімаючи, коронавірусну хворобу було б подолано", - зазначив Ляшко.

Він також закликав українців уникати скупчень людей, вакцинуватися від COVID, мити руки з милом або обробляти їх антисептиком.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявляв, що до кінця 2021 року уряд планує вакцинувати від коронавіруса 70% дорослого населення країни - це близько 24 млн осіб.

Він також говорив, що медична система України може витримати госпіталізацію в середньому 6-6,5 тисяч пацієнтів з COVID в добу. При таких цифрах система "буде йти по краю леза".

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