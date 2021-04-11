Ляшко назвав умову завершення пандемії COVID в Україні

Пандемія коронавірусу , який викликає хворобу COVID-19, в Україні може закінчитись протягом трьох тижнів. Це станеться, якщо всі будуть носити захисні маски.

Про це в інтерв'ю Яніні Соколової заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, щоб вийти з пандемії, треба постійно носити маски.

"Є дослідження CDC (Центр по контролю і профілактиці захворювань США, - ред.). Вони сказали, що якби всі люди протягом трьох тижнів носили маски, не знімаючи, коронавірусну хворобу було б подолано", - зазначив Ляшко.

Він також закликав українців уникати скупчень людей, вакцинуватися від COVID, мити руки з милом або обробляти їх антисептиком.