RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ляшко назвав умову завершення пандемії COVID в Україні

Автор: РБК-Україна

Пандемія коронавірусу, який викликає хворобу COVID-19, в Україні може закінчитись протягом трьох тижнів. Це станеться, якщо всі будуть носити захисні маски.

Про це в інтерв'ю Яніні Соколової заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, щоб вийти з пандемії, треба постійно носити маски.

"Є дослідження CDC (Центр по контролю і профілактиці захворювань США, - ред.). Вони сказали, що якби всі люди протягом трьох тижнів носили маски, не знімаючи, коронавірусну хворобу було б подолано", - зазначив Ляшко.

Він також закликав українців уникати скупчень людей, вакцинуватися від COVID, мити руки з милом або обробляти їх антисептиком.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявляв, що до кінця 2021 року уряд планує вакцинувати від коронавіруса 70% дорослого населення країни - це близько 24 млн осіб.

Він також говорив, що медична система України може витримати госпіталізацію в середньому 6-6,5 тисяч пацієнтів з COVID в добу. При таких цифрах система "буде йти по краю леза".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Віктор ЛяшкопандемияКоронавірус
Читайте також
МОЗ оновив карантинну карту: в "червоній зоні" 13 регіонів
Прогноз погоди