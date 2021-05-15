Ляшко: нова партія Pfizer піде на вакцинацію освітян, яка почнеться вже в травні
Поставки вакцини Pfizer в Україну очікуються наступного тижня. Наприкінці травня препарат розвезуть в регіони, де вакцинуватимуть освітян.
Про це заявив головний санлікар країни Віктор Ляшко під час розмови з журналістами 15 травня.
Він повідомив, що поставки 473 850 доз Pfizer очікуються в рамках глобальної ініціативи COVAX.
"Вони будуть проходити наступного тижня, починаючи з вівторрка, але не однією поставкою, а впродовж 3-4 днів. Розчинник до цієї партії прийде в останній поставці. З понеділка 24 травня їх почнуть розврозити в регіони і вацинувати ними", - сказав головний санлікар.
За словами Ляшка, більша частина цих вакцин піде для вакцинації освітян першою і другою дозою - працівників дитсадків, шкіл, вишів. МОЗ хоче провакцинувати педагогв до початку навчального року.
Ще 95 тисяч доз з цих поставок підуть для імунізації людей з І і ІІ етапів вакцинації.
Нагадаємо, у МОЗ повідомляли, що наступна партія вакцини від коронавірусу американського виробництва Pfizer очікується 17 травня.
Раніше Ляшко заявляв, що поставки вакцини Pfizer американського виробництва, які законтрактовані за бюджетні кошти, очікуються до кінця травня. Повинні надійти 500 тисяч доз вакцини.