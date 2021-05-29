Ляшко підписав контракт на вакцину від COVID. Але не уточнив, на яку саме

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підписав контракт на поставку вакцини від COVID . При цьому він не уточнив, про яку саме вакцину йдеться.

Про це він розповів на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

"Загалом у нас є домовленості про 8 млн доз від COVAX і 34 млн за контрактами. Зараз вже законтрактовано ще більше вакцин. Я особисто підписав ще один контракт на поставку вакцин", - заявив Ляшко.

При цьому він не уточнив, про який саме препарат і кількість йдеться.