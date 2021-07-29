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Ляшко про прив'язку роботи шкіл до вакцинації: такі ініціативи будуть і надалі

Автор: РБК-Україна

Вимога про вакцинацію персоналу для роботи певних закладів при посиленні карантину в Україні можуть з'явитися не тільки щодо шкіл. Але на сьогодні про примусову вакцинацію мови не йде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

За його словами, на сьогодні вакцинація в Україні є добровільною і безкоштовною, вакцини достатньо, треба бажання прийти і зробити щеплення.

"Вчора ми урядом схвалили зміни в постанові про карантин, якими передбачили одну таку особливість, - навчальні заклади, коли область буде переходити з "зеленої" зони в "жовту", "помаранчеву" або "червону", зможуть працювати ... якщо більше 80% педагогічного складу вакциновано проти COVID-19. Такі ініціативи, я думаю, будуть з'являтися і надалі", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку нового навчального року при посиленні карантину зможуть працювати тільки ті школи, в яких вакциновано від COVID-19 не менше 80% вчителів.

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школаВіктор ЛяшкоВакцинація