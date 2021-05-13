Ляшко закликав не робити тести на антитіла до коронавірусу без гострої потреби

Він називає "маркетинговим ходом" проведення досліджень на антитіла після вакцинації.

"Не потрібно бігати робити після перенесеної хвороби або після проведеної вакцинації, якщо ви лише не потрапляєте в певну категорію, коли вам рекомендується це зробити для проведення досліджень", - сказав Ляшко.

Головний санлікар пояснив, що окрім гуморального імунітету, є ще клітинний імунітет і відсутність або наявність антитіл, яку може дослідити та чи інша тест-система – це не свідчення того, що вакцина працює або не працює.

Ляшко додав, що після проведення щеплення імунітет формується, проте метод, яким визначалися антитіла, може цього не зафіксувати.