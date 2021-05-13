Ляшко призвал не делать тесты на антитела к коронавирусу без острой необходимости

Главный санитарный врач Виктор Ляшко призывает украинцев отказаться от проведения тестов на антитела к коронавирусу без острой необходимости. Исключением лишь может быть рекомендация врачей к проведению таких исследований.
Об этом Ляшко рассказал в комментарии "Радио Свобода".
Он называет "маркетинговым ходом" проведение исследований на антитела после вакцинации.
"Не нужно бегать делать после перенесенной болезни или после проведенной вакцинации, если только вы не попадаете в определенную категорию, когда вам рекомендуется это сделать для проведения исследований", - сказал Ляшко.
Главный санврач пояснил, что кроме гуморального иммунитета, есть еще клеточный иммунитет и отсутствие или наличие антител, которое может исследовать та или иная тест-система – это не свидетельство того, что вакцина работает или не работает.
Ляшко добавил, что после проведения прививки иммунитет формируется, однако метод, которым определялись антитела может этого не зафиксировать.
Ранее сообщалось, что вероятность заболеть COVID-19 сохраняется даже в случае высокого уровня антител к коронавірусної инфекции. Однако в таком случае вероятность тяжелого течения болезни низкая.
РБК-Украина писало, что Ляшко предупредил об ответственности за вакцинацию от COVID вне очереди. По его словам, по факту таких действий будут проводить служебные проверки.