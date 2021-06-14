Ляшко прогнозує спад захворюваності на COVID влітку. І зростання восени

За його словами, динаміка захворюваності на сьогодні свідчить про спад у літні місяці.

"Ця динаміка характерна як для України, так і для більшості країн світу. Зараз епіцентр, який був в Індії в попередні місяці, зокрема в квітні-травні, переміщається в країни Південної Америки: "горять" Бразилія і Аргентина, а в інших країнах відзначається стабілізація", - зазначив Ляшко.

Він підкреслив, що в Україні, як і в більшості європейських країн, влітку зазвичай захворюваність йде на спад.

"Ми прогнозуємо, якщо не буде ніяких додаткових мутацій коронавірусу, що в літній період у нас продовжиться стабілізація рівня захворюваності з потенційним зростанням в осінньо-зимовий період", - додав Ляшко.