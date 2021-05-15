ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ляшко розповів, коли Україна отримає наступні партії covid-вакцин

Новость на русском →
Київ, Субота 15 травня 2021 15:58
Ляшко розповів, коли Україна отримає наступні партії covid-вакцин Фото: головний санітарний лікар Віктор Ляшко(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Уляна Безпалько

В Україну до кінця травня надійде 1,2 млн доз вакцин від коронавірусу. Вони підуть як для першої, так і другий щеплень.

Про це повідомив головний санлікар країни Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами 15 травня.

"Власник заводу Serum Institute of India, нещодавно приїжджав в Україну і зустрічався з міністром і з президентом (України Володимиром Зеленським - ред.). За словами міністра, він пообіцяв, що в травні буде постачання CoviShield в обсязі 500 тисяч доз", - сказав Ляшко.

За його словами, крім партії вакцини CoviShield в рамках глобальної ініціативи COVAX в Україну планується поставити 700 тисяч доз південнокорейської AstraZeneca. За попередніми даними, препарат прибуде в країну 24-25 травня.

"Вони підуть і для другого щеплення, і для першого", - уточнив головний санітарний лікар.

Він також додав, що для людей, які вакцинувалися препаратом CoviShield з 24 лютого по 10 березня, вже зарезервована друга доза вакцини з останньої поставки південнокорейської AstraZeneca від COVAX. "У них з 19 травня починається щеплення другою дозою", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, в МОЗ повідомляли, що наступна партія вакцини від коронавірусу американського виробництва Pfizer очікується 17 травня.

Раніше Ляшко заявляв, що постачання вакцини Pfizer американського виробництва, які законтрактовані за бюджетні кошти, очікуються до кінця травня. Повинні надійти 500 тисяч доз вакцини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Вакцина COVID-19 Віктор Ляшко
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19