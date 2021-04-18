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Ляшко розповів, коли в Україні почнуть вакцинувати від COVID-19 всіх охочих

Новость на русском → Україна, Неділя 18 квітня 2021 10:41
Ляшко розповів, коли в Україні почнуть вакцинувати від COVID-19 всіх охочих Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, коли в Україні почнеться масова вакцинація від коронавірусу всіх охочих. Для цього, за його словами, потрібно, щоб в Україні був щонайменше 1 млн доз вакцин.

Про це йшлося під час його розмови з журналістами в Києві.

Ляшко нагадав, що мета Міністерства охорони здоров'я - вакцинувати половину дорослого населення до кінця 2021 року.

"Як будуть надходити нові партії, якщо буде близько 1 млн доз на території України, то будемо відкривати всі кабінети щеплення, всі мобільні бригади, а також готові потенційно розгортати вакцинальні центри, щоб вакцинувати всіх", - сказав він.

Головний санлікар додав, що спочатку вакцинувати будуть категорію 60+, а коли всі бажаючи отримають щеплення, то почнеться вакцинація категорії 18+.

"Спочатку пріоритет 18+ це люди з хронічними хворобами, а потім всі бажаючі", - додав Ляшко.

Нагадаємо, у МОЗ заявили про зрив термінів постачання вакцин від коронавірусу в Україну, але запевнили, що це не вплине на виконання плану вакцинації.

Додамо, напередодні стало відомо, що глава МОЗ скасував вакцинацію публічних осіб поза чергою.

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