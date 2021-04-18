Ляшко рассказал, когда в Украине начнут вакцинировать от COVID-19 всех желающих

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине начнется массовая вакцинация от коронавируса всех желающих. Для этого, по его словам, нужно, чтобы в Украине был минимум 1 млн доз вакцин.

Об этом шла речь во время его разговора с журналистами в Киеве.

Ляшко напомнил, что цель Министерства здравоохранения - вакцинировать половину взрослого населения до конца 2021 года.

"Как будут поступать новые партии, если будет около 1 млн доз на территории Украины, то будем открывать все кабинеты вакцинации, все мобильные бригады, а также потенциально готовы разворачивать вакцинальные центры, чтобы вакцинировать всех", - сказал он.

Главный санврач добавил, что сначала будут вакцинировать категорию 60+, а когда все желающие получат прививки, то начнется вакцинация категории 18+.

"Сначала приоритет 18+ это люди с хроническими болезнями, а затем все желающие", - добавил Ляшко.