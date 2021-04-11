Ляшко розповів, як захворів коронавірусом після вакцинації

За словами Ляшка, симптоми хвороби, у нього почалися на 11-й день після введення вакцини. А позитивний тест на коронавірус він отримав на 13-й день після вакцинації.

Ляшко пояснює, що після вакцинації, в його випадку індійською вакциною AstraZeneса, має пройти 22 дні після введення першої дози. Про це сказано в інструкції від виробника. Тільки по закінченні цього періоду починається максимально гарантований захист. Він триватиме 90 днів, а після цього потрібно ввести другу дозу вакцини.

"Після цього ми будемо мати гарантований імунітет приблизно на рік", - уточнив Ляшко.

Заразив коронавірусом головного санітарного лікаря країни його колега ще до того, як минув 22 дні і вакцина почала працювати. Але завдяки вакцинації хвороба проходила в легкій формі.

"Навіть захворівши на 11-й день після вакцинації, хвороба у мене протікала легко. Симптоми, який я мав: один день температура до 38, на другий день я вже поїхав здавати тест на власному транспорті, оскільки мені прийшло повідомлення від колеги, що у нього позитивний тест. Всі інші дні я пив багато води та перебував більше на ізоляції, а не хворів коронавірусною хворобою. Більше симптомів у мене не було", - каже Ляшко.