RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ляшко розповів, як захворів коронавірусом після вакцинації

Автор: Наталья Скороход

Головний санітарний лікар, заступник глави Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, як захворів на коронавірус після вакцинації. Як відомо, до цього він робив щеплення індійською вакциною AstraZeneса.

Про це йшлося в передачі "Рандеву з Яніною Соколовою".

За словами Ляшка, симптоми хвороби, у нього почалися на 11-й день після введення вакцини. А позитивний тест на коронавірус він отримав на 13-й день після вакцинації.

Ляшко пояснює, що після вакцинації, в його випадку індійською вакциною AstraZeneса, має пройти 22 дні після введення першої дози. Про це сказано в інструкції від виробника. Тільки по закінченні цього періоду починається максимально гарантований захист. Він триватиме 90 днів, а після цього потрібно ввести другу дозу вакцини.

"Після цього ми будемо мати гарантований імунітет приблизно на рік", - уточнив Ляшко.

Заразив коронавірусом головного санітарного лікаря країни його колега ще до того, як минув 22 дні і вакцина почала працювати. Але завдяки вакцинації хвороба проходила в легкій формі.

"Навіть захворівши на 11-й день після вакцинації, хвороба у мене протікала легко. Симптоми, який я мав: один день температура до 38, на другий день я вже поїхав здавати тест на власному транспорті, оскільки мені прийшло повідомлення від колеги, що у нього позитивний тест. Всі інші дні я пив багато води та перебував більше на ізоляції, а не хворів коронавірусною хворобою. Більше симптомів у мене не було", - каже Ляшко.

Нагадаємо, Ляшко розповів, в якому випадку в Україні може закінчитися пандемія коронавіруса. З вірусом можна покінчити за три тижні.

Раніше повідомлялося, скільки госпіталізацій може витримати українська медицина.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус
Читайте також
МОЗ оновив карантинну карту: в "червоній зоні" 13 регіонів
Коли українцям почнуть робити щеплення вакциною Sinovac. У МОЗ назвали дату
Прогноз погоди