Ляшко про українську вакцину від COVID: перші результати будуть у вересні

Перші звіти про розробку української вакцини від COVID будуть вже у вересні 2021 року. Це будуть результати перших стадій розробки.

Про це на зустрічі з журналістами заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у вересні свої звіти представлять Інститут біології клітини у Львові та київський Інститут біохімії ім. Палладіна. Саме вони отримали на розробку вакцини державні гроші. Що стосується компанії "Діапроф-Мед", то щодо неї Ляшко не знає, коли будуть результати.

"Чи перейдуть результати, які вони покажуть, в інші стадії - це питання. Це те, що ми повинні враховувати, але не робити пріоритетом", - додав міністр.