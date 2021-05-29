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Ляшко про українську вакцину від COVID: перші результати будуть у вересні

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Київ, Субота 29 травня 2021 19:14
Ляшко про українську вакцину від COVID: перші результати будуть у вересні Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Перші звіти про розробку української вакцини від COVID будуть вже у вересні 2021 року. Це будуть результати перших стадій розробки.

Про це на зустрічі з журналістами заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у вересні свої звіти представлять Інститут біології клітини у Львові та київський Інститут біохімії ім. Палладіна. Саме вони отримали на розробку вакцини державні гроші. Що стосується компанії "Діапроф-Мед", то щодо неї Ляшко не знає, коли будуть результати.

"Чи перейдуть результати, які вони покажуть, в інші стадії - це питання. Це те, що ми повинні враховувати, але не робити пріоритетом", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше директор Інституту біології клітини НАН України академік Андрій Сибірний заявив, що розробка української вакцини від COVID може завершитися до кінця року. Але після цього ще буде тривалий період випробувань.

А міністр Віктор Ляшко зазначив, що в Україні як мінімум три заводи можуть налагодити виробництво вакцин.

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