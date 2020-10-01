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У Мадриді посилили карантин. Регіон ізольований

Новость на русском → Мадрид, Четвер 01 жовтня 2020 20:44
У Мадриді посилили карантин. Регіон ізольований Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Іспанії спільно з місцевою владою Мадрида прийняли рішення про введення жорсткого карантину у всьому столичному регіоні. Також мадридський регіон буде частково ізольований від інших частин Іспанії.

Про це повідомляє El Pais.

Відтепер в регіоні набрали чинності обмеження на пересування. Барам і ресторанам буде дозволено працювати до 23:00, а підприємствам торгівлі до 22:00.

Також вводяться обмеження на громадські збори.

Крім того, жителі регіону Мадрида зможуть пересуватися тільки в його межах, завжди дотримуючись заходів індивідуального та колективного захисту, встановлених компетентними органами охорони здоров'я".

В громадських місцях максимальна місткість відтепер становитиме: 15 осіб на відкритому просторі і 10 - на закритому просторі.

Згідно зі звітом Міністерства охорони здоров'я, на сьогодні у регіоні Мадрида є 11 міст, які перевищують критерій в 500 випадків захворювання на 100 тисяч жителів.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я Іспанії вимагало посилити карантин у Мадриді.

Крім того, минулого тижня в Мадриді посилили карантин, а також задіяли військових. Вони допомагають поліцейським контролювати ситуацію на вулицях, а також проводити дезінфекційні заходи.

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