У Малайзії в реанімацію будуть поміщати COVID-хворих тільки з високим шансом на лікування

Влада Малайзії прийняла рішення поміщати в палати інтенсивної терапії тільки тих хворих коронавірусом, у яких високі шанси на одужання . Це пов'язано з нестачею місць у лікарнях країни.

"Кількість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії в лікарнях, карантинних і лікувальних центрах скорочується і може бути недостатньою", - зазначив міністр.

За його словами, міністерство охорони здоров'я попередило керівництво медустанов про можливі ситуації, коли" лікарям доведеться зробити важкий вибір у виборі ліжка інтенсивної терапії для пацієнтів з більш високим потенціалом одужання", ніж для хворих з"поганим прогнозом".

"Це важка ситуація, з якою стикаються всі ми, і Міністерство хотіло б закликати всі сторони працювати разом, щоб впоратися з нею зараз, від уряду до агентств і громадськості", - додав він.