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В Малайзии в реанимацию будут помещать COVID-больных только с высоким шансом на излечение

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Малайзии приняли решение помещать в палаты интенсивной терапии только тех больных коронавирусом, у которых высокие шансы на выздоровление. Это связано с нехваткой мест в больницах страны.

Об этом сообщил глава министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла, передает New Straits Times.

"Количество коек в отделениях интенсивной терапии в больницах, карантинных и лечебных центрах COVID сокращается и может быть недостаточным", - отметил министр.

По его словам, министерство здравоохранения предупредило руководство медучреждений о возможных ситуациях, когда "врачам придется сделать трудный выбор в выборе койки интенсивной терапии для пациентов с более высоким потенциалом выздоровления", чем для больных с "плохим прогнозом".

"Это трудная ситуация, с которой сталкиваются все мы, и министерство хотело бы призвать все стороны работать вместе, чтобы справиться с ней сейчас, от правительства до агентств и общественности", - добавил он.

Напомним, правительство Малайзии приняло решение ввести полный локдаун в стране на фоне рекордных случаев заболевания коронавирусом. Жесткий карантин будет действовать в стране с 1 по 14 июня.

Отметим, с 19 мая во Франции открылись летние террасы баров и ресторанов, а также все магазины. Комендантский час теперь начинается позже - с 21:00.

Как писало РБК-Украина, в Кишиневе отменили обязательное требование по ношению защитных масок на улице. Также власти разрешили кафе и ресторанам вернутся к обычному режиму работы.

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