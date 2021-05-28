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Малайзія вводить повний локдаун через рекордні випадки COVID

Автор: РБК-Україна

Уряд Малайзії прийняв рішення ввести повний локдаун в країні через рекордні випадки захворювання на коронавірус. Локдаун діятиме в країні з 1 по 14 червня.

Про це повідомляє Channel News Asia.

Під час першої фази локдауну буде дозволено працювати тільки найважливішим секторам економіки і послуг, перерахованим Радою національної безпеки.

"Це рішення було прийнято з урахуванням поточної ситуації з передачею вірусу COVID - 19 в Малайзії, де щоденне число випадків перевищує 8 тисяч, а число активних випадків перевищує 70 тисяч", - йдеться в повідомленні.

Поява більш вірулентних різновидів COVID-19 також вплинуло на рішення Ради національної безпеки ввести локдаун в країні.

Відзначається, що у зв'язку з різким зростанням щоденної кількості випадків захворювання COVID-19 можливості лікарень з лікування пацієнтів по всій країні "стають все більш обмеженими".

Якщо перша фаза локдауну виявиться успішною в плані зниження щоденних випадків захворювання COVID-19, уряд введе чотиритижневу другу фазу ізоляції, дозволивши знову відкрити кілька секторів економіки, не пов'язаних з великим скупченням людей.

Друга фаза локдауну триватиме чотири тижні.

"Після закінчення другого етапу блокування наступним кроком стане третій етап-введення наказу про контроль за пересуванням (MCO), аналогічного чинному в даний час, при якому громадська діяльність не дозволяється, а майже всім секторам економіки дозволяється працювати за умови дотримання строгих стандартних операційних процедур і обмеженої фізичної присутності на робочих місцях", - йдеться в повідомленні.

Однак рішення про перехід від однієї фази до іншої буде прийматися на підставі оцінки ризиків Міністерством охорони здоров'я, яка буде ґрунтуватися на щоденних навантаженнях і можливостях лікарень з лікування пацієнтів з COVID-19.

Нагадаємо, з 19 травня у Франції відкрилися літні тераси барів і ресторанів, а також всі магазини. Комендантська година тепер починається пізніше - з 21: 00.

Крім того, у Кишиневі скасували обов'язкову вимогу щодо носіння захисних масок на вулиці. Також влада дозволила кафе і ресторанам повернуться до звичайного режиму роботи.

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