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Малайзия вводит полный локдаун из-за рекордных случаев COVID

Автор: РБК-Украина

Правительство Малайзии приняло решение ввести полный локдаун в стране из-за рекордных случаев заболевания коронавирусом. Локдаун будет действовать в стране с 1 по 14 июня.

Об этом сообщает Channel News Asia.

Во время первой фазы локдауна будет разрешено работать только важнейшим секторам экономики и услуг, перечисленным Советом национальной безопасности.

"Это решение было принято с учетом текущей ситуации с передачей вируса COVID-19 в Малайзии, где ежедневное число случаев превышает 8 тысяч, а число активных случаев превышает 70 тысяч", - говорится в сообщении.

Появление более вирулентных разновидностей COVID-19 также повлияло на решение Совета национальной безопасности ввести локдаун в стране.

Отмечается, что в связи с резким ростом ежедневного количества случаев заболевания COVID-19 возможности больниц по лечению пациентов по всей стране "становятся все более ограниченными".

Если первая фаза локдауна окажется успешной в плане снижения ежедневных случаев заболевания COVID-19, правительство введет четырехнедельную вторую фазу изоляции, разрешив вновь открыть несколько секторов экономики, не связанных с большим скоплением людей.

Вторая фаза локдауна продлиться четыре недели.

"После окончания второго этапа блокировки следующим шагом станет третий этап - введение приказа о контроле за передвижением (MCO), аналогичного действующему в настоящее время, при котором общественная деятельность не разрешается, а почти всем секторам экономики разрешается работать при условии соблюдения строгих стандартных операционных процедур и ограниченного физического присутствия на рабочих местах", - говорится в сообщении.

Однако решение о переходе от одной фазы к другой будет приниматься на основании оценки рисков Министерством здравоохранения, которая будет основываться на ежедневных нагрузках и возможностях больниц по лечению пациентов с COVID-19.

Напомним, с 19 мая во Франции открылись летние террасы баров и ресторанов, а также все магазины. Комендантский час теперь начинается позже - с 21:00.

Кроме того, в Кишиневе отменили обязательное требование по ношению защитных масок на улице. Также власти разрешили кафе и ресторанам вернутся к обычному режиму работы.

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