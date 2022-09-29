Маски вернутся? Эксперт спрогнозировала, введут ли COVID-ограничения из-за роста заражений

Возвращение тотального масочного режима на фоне роста COVID-заражений украинцам не грозит. Однако некоторые противоэпидемические и профилактические меры будут применяться.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

По ее словам, это не касается всего населения нашей страны, а скорее определенных конкретных групп как возрастные, или профессиональные.

"Многих беспокоит вопрос: нужно ли носить маски. Здесь, конечно, определенным категориям людей это необходимо, которые и делали это еще до COVID-19. Особенно это касается людей, которые больны коронавирусом, чтобы предотвратить его распространение", - отметила Мухарская.

Она подчеркнула, что определенные группы населения также должны носить маски: например, медицинские работники.

"Конечно, нужно подчеркивать, что должны быть соблюдены определенные ограничения относительно посещения мест массового скопления людей. Если есть выбор все же не посещать такие места в период подъема заболевания, то лучше, конечно, воздержаться от, например, похода в магазин и т.д." , - советует врач.

Специалист также рекомендует по возможности минимизировать пользование общественным транспортом.

"Особенно подобных рекомендаций должны соблюдать пожилые люди, с хроническими заболеваниями. Поэтому такие вот меры безопасности, думаю, должны оставаться", - подытожила врач-эпидемиолог.

Новая волна коронавируса в Украине

Напомним, недавно главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил о начале новой волны коронавируса в Украине.

"Мы наблюдаем начало роста заболеваемости и это начало осенней волны, которая является базовой. Мы постепенно регистрируем все большие относительные показатели по количеству больных", - сказал Кузин.

Отметим, только вчера в Минздраве заявили о росте заболеваемости коронавирусом и рекомендовали украинцам вакцинироваться.

Как сообщил главный санврач, дополнительный рост заболеваемости в Украине до конца сентября и начале октября.

Так, за период с 19 по 25 сентября в Украине зафиксировали 44 137 новых подтвержденных COVID-случаев (из них детей - 5882, медработников - 1030).

Локдауна не будет

Добавим, ранее в Минздраве заявили, что в стране не будут вводить общенациональный локдаун из-за начала новой волны COVID-19, но определенные ограничения могут быть применены в отдельных регионах, учитывая эпидемическую ситуацию.