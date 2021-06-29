RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Маски та соціальна дистанція : ВООЗ надала рекомендації щодо захисту від "Дельти"

Автор: Юлія Струк

Всесвітня організація охорони здоров’я надала рекомендації щодо захисту від штаму коронавірусу "Дельта". Обов'язковими залишаються носіння масок та дотримання соціальної дистанції.

Про це повідомляє "Коронавірус інфо" у Telegram-каналі.

Зокрема, ВООЗ закликала вакцинованих людей продовжувати дотримуватися правил індивідуального захисту від інфікування штамом COVID-19 "Дельта":

  • носити маску;
  • дотримуватися соціальної дистанції;
  • перебувати у провітрюваних приміщеннях;
  • дотримуватися гігієни рук;
  • уникати скупчення людей.

"Люди не можуть почуватись у безпеці лише тому, що вони отримали дві дози. Їм все ще потрібно захищатися", - пояснила помічник генерального директора ВООЗ з питань доступу до ліків та медичних виробів Маріангела Сімао.

Нагадаємо, експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград заявила, що новий штам коронавірусу "Дельта" передається усього за 5-10 секунд. Якщо перебувати протягом цього часу поряд із зараженим, то є висока ймовірність захворіти COVID-19 з ризиком важкого протікання.

Як писало РБК-Україна, раніше Кабінет міністрів оприлюднив постанову про заходи щодо протидії штаму "Дельта" в Україні.

Тим часом ВООЗ допускає новий локдаун через поширення іншого штаму - "дельта плюс".

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗКоронавірус