Маски та соціальна дистанція : ВООЗ надала рекомендації щодо захисту від "Дельти"

Всесвітня організація охорони здоров’я надала рекомендації щодо захисту від штаму коронавірусу "Дельта". Обов'язковими залишаються носіння масок та дотримання соціальної дистанції.
Зокрема, ВООЗ закликала вакцинованих людей продовжувати дотримуватися правил індивідуального захисту від інфікування штамом COVID-19 "Дельта":
"Люди не можуть почуватись у безпеці лише тому, що вони отримали дві дози. Їм все ще потрібно захищатися", - пояснила помічник генерального директора ВООЗ з питань доступу до ліків та медичних виробів Маріангела Сімао.
Нагадаємо, експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград заявила, що новий штам коронавірусу "Дельта" передається усього за 5-10 секунд. Якщо перебувати протягом цього часу поряд із зараженим, то є висока ймовірність захворіти COVID-19 з ризиком важкого протікання.
Як писало РБК-Україна, раніше Кабінет міністрів оприлюднив постанову про заходи щодо протидії штаму "Дельта" в Україні.
Тим часом ВООЗ допускає новий локдаун через поширення іншого штаму - "дельта плюс".