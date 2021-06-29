Маски и социальная дистанция: ВОЗ дала рекомендации по защите от "Дельты"

Всемирная организация здравоохранения предоставила рекомендации по защите от штамма коронавируса "Дельта". Обязательными остаются ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

"Люди не могут чувствовать себя в безопасности только потому, что они получили две дозы. Им все еще нужно защищаться", - пояснила помощник генерального директора ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и медицинских изделий Мариангела Симао.

Напомним, эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград заявила, что новый штамм коронавируса "Дельта" передается всего за 5-10 секунд. Если находиться в течение этого времени рядом с зараженным, то есть высокая вероятность заболеть COVID-19 с риском тяжелого протекания.

Как писало РБК-Украина, ранее Кабинет министров обнародовал постановление о мерах по противодействию штамму "Дельта"в Украине.

Тем временем ВОЗ допускает новый локдаун из-за распространения другого штамма - "дельта плюс".