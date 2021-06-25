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Масова вакцинація: ще один із пунктів щеплення оголосив про онлайн-запис

Автор: Марія Кучерявець

Жителі Білої Церкви відтепер можуть записатися на вакцинацію проти COVID-19 в режимі онлайн. Забронювати місце в центрі вакцинації можна на 26 червня для щеплення препаратом Coronavac.

Про це повідомляється в сервісі helsi.me в Telegram.

"Місто Біла Церква тут? Ми відкрили онлайн-запис на вакцинацію на 26 червня", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що перед входом до центру вакцинації необхідно показати повідомлення з деталями запису разом з паспортом та додатком "Дія".

Так, завтра, 26 червня в місті працюватиме чотири вакцинальні бригади. Щепитися громадяни зможуть з 09.00 по 14.50.

Нагадаємо, що вже третій тиждень поспіль у Білій Церкві працює центр масової вакцинації.

Додамо, що за минулу добу в Україні було вакциновано рекордну кількість людей, щеплення проти COVID-19 отримали понад 96 тисяч громадян.

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Біла ЦеркваКоронавірусВакцинація